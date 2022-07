Cavalerie federale politie neemt deel aan nationaal defilé

De ruiters van de federale politie die op de nationale feestdag het koninklijke escorte vormen, zullen dan toch deelnemen aan het nationaal defilé. Dat meldt Frédéric Fortunato van de politievakbond Nationaal syndicaat van het politie- en veiligheidspersoneel (NSPV). Eerder was ermee gedreigd dat de ruiters misschien niet zouden deelnemen aan het defilé of het vroegtijdig zouden verlaten, maar uit respect voor de koning en de nationale feestdag zullen ze dat wel doen. “Wel zullen ze de koning een brief overhandigen”, klinkt het.

Bij de ruiters van de federale politie heerst ontevredenheid over de onderhandelingen over de vergoeding van de extra verplaatsingskosten door de verhuis van de kazernes van Etterbeek naar het Waals-Brabantse Rebecq. In de huidige overeenkomst wordt een tussenkomst voor een jaar voorzien, maar de ruiters die in vele gevallen veertig kilometer extra dienen af te leggen, willen dat deze tussenkomt permanent wordt.

Een zeventigtal ruiters was bereid om actie te voeren op de nationale feestdag, maar zover is het uiteindelijk niet gekomen. “Uit respect voor Zijne Majesteit Koning Filip, uit respect voor onze nationale feestdag en onze medeburgers, zullen wij, de ruiters van het Koninklijk escorte, aanwezig zijn”, meldt de NSPV op Twitter. “Maar we vergeten de minachting van onze regering en onze minister niet!”

“We hebben de toestemming gekregen om de koning een brief te overhandigen nadat we hem hebben begeleid naar de tribune voor het nationaal defilé”, zegt Frédéric Fortunato. “Het is een manier om de crisis te ontmijnen en de nationale feestdag niet te verstoren. We hopen dat het geen manoeuvre wordt om het probleem niet aan te pakken. We zijn van oordeel dat de koning en de nationale feestdag gerespecteerd moeten worden maar we volharden in onze eisen. Als er geen oplossing komt, zal er actie gevoerd worden bij de ordediensten van de volgende feestelijkheden.”