Een pintje drinken op café en daar niet voor betalen? Daar kan je niet voor veroordeeld worden, zo blijkt

Wie een alcoholisch drankje nuttigt op een terras en daar niet voor betaalt, riskeert geen strafzaak. Dat verduidelijkt experte strafrecht Sofie Royer in een reeks tweets. Bestel je bij je pintje een portie kaas bij of eet je wat borrelnootjes, dan verandert het verhaal weer.

Sofie Royer, experte strafrecht aan de KU Leuven, postte woensdag op Twitter ‘een weetje in tijden van terrasjes’ dat op veel interesse kon rekenen. Ze schreef namelijk dat een café-uitbater geen juridische grondslag heeft om voor een onbetaald drankje (lees: alcohol) schuld te innen. Wie zijn pintje niet betaalt, riskeert ook geen strafzaak. Bestel je bij dat pintje dan weer wat kaasblokjes is het een ander verhaal. VRT NWS sprak met Royer en zocht het verhaal uit.

Wie op café vertrekt zonder te betalen maakt zich normaal schuldig aan flessentrekkerij. Dat is zo opgenomen in het Strafwetboek. Het misdrijf is strafbaar met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een geldboete van tweehonderd euro tot vijftienhonderd euro. Al bestaat er veel discussie om het begrip flessentrekkerij. Het is namelijk erg strikt omschreven in de wet.

Maar wie enkel alcoholische dranken nuttigt op café en daar niet voor wil betalen, kan niet vervolgd worden. De reden daarvoor zit hem in een redenering die dateert van rond 1900. “De wetgever vond toen dat alcohol consumeren op krediet dronkenschap in de hand werkte en de familie van de dronkaard aan verschrikkelijke ontbering blootstelde. Daarom moesten café-uitbaters dat doen op eigen risico. Die regel bestaat nog steeds”, schrijft Royer op Twitter.

Er is wel één opmerkelijk uitzondering: als je iets bij dat drankje eet of op die locatie blijft slapen. Dan kan de uitbater wel naar de rechter stappen. Daarom bieden café-uitbaters vaak ook borrelnootjes aan om die wet te omzeilen.

(sgg)