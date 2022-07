NASA vindt mysterieuze draadjes op Mars

Gelukkig kon NASA de onduidelijkheid snel opklaren. Volgens het Amerikaanse ruimtevaartprogramma gaat het om een overgebleven draadje dat tijdens de landing van de rover is losgekomen. Het draadje kan van de Perseverance zelf zijn of van het landingsgestel. Waarschijnlijk heeft de wind het draadje geblazen naar de plek waar de rover nog nooit eerder kwam. Toen de rover vier dagen later terugkeerde naar dezelfde plek waar het de foto nam, waren de draadjes dan ook alweer verdwenen.

Het is ook niet de eerste keer dat de rover materiaal van zijn eigen landingsgestel tegenkomt. Eerder tweette NASA al een foto van glimmende folie op Mars. Het ruimtevaartprogramma dacht dat het toen om het thermische deken van de rover ging dat ook tijdens de landing loskwam. En in april doken er foto’s waarop leek dat een UFO was neergestort op Mars. Achteraf verduidelijkte NASA dat het ook die keer om het landingsgestel ging. Toen was de parachute van de rover ook duidelijk te zien.

(sgg)