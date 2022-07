Russische familie kocht nieuwe auto met ‘kistgeld’ voor zoon die sneuvelde in Oekraïne

Een Russisch gezin kocht met het ‘kistgeld’, dat ze van de overheid kregen nadat hun zoon omkwam in Oekraïne, een nieuwe auto. Dat is de reportage die de Russische staatstelevisie zondag uitzond en waar heel wat kritiek op komt. “Ze benadrukten de auto, zonder zich te bekommeren om de dode.”

De Russische staatstelevisie Rossiya 1 toonde zondagavond een opvallende reportage. Ze interviewden een koppel die aan de zender vertelden dat hun zoon omgekomen was in de oorlog in Oekraïne. Op zich is dat feit al opmerkelijk, aangezien Rusland zelden of nooit spreekt over Russische soldaten die omgekomen zijn in Oekraïne. Vanuit Russische hoek zijn er dan ook nog geen officiële cijfers over het dodentol. Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst CIA zijn er tijdens de oorlog in Oekraïne al zowat 15.000 doden gevallen aan Russische zijde. Ongeveer drie keer zoveel Russen zouden tot nu toe gewond zijn geraakt, aldus directeur William Burns.

Maar wat misschien nog opvallender is, is het feit dat de ouders van de omgekomen soldaat in de reportage vertellen wat ze met de vergoeding van de overheid, door de Russen ook wel ‘geld voor een doodskist’ genoemd, deden. Een journalist van de Britse omroep BBC vertaalde een stukje van de reportage en tweette de beelden. Volgens zijn vertaling vertelde de vader van het gezin aan de tv-zender dat hij “in de nagedachtenis van zijn zoon een mooie, nieuwe auto kocht.” De verteller gaat verder: “Zijn vader zegt dat Alexei ervan droomde om een witte auto te hebben, net als deze.” Daarop werden beelden getoond van de nieuwe Lada Granta die wegrijdt. “Zijn eerste rit is naar het kerkhof”, klinkt het.

Anton Gerashchenko, een adviseur van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken, deelde ook beelden van de reportage op Twitter. “Een Russische soldaat werd gedood in Oekraïne. Zijn familie gebruikte het ‘kistgeld’ om een nieuwe auto te kopen. De Russische tv filmde er een verhaal over, waarin te zien was hoe ze voor het eerst naar de begraafplaats reden. Ze benadrukten de auto, zonder zich te bekommeren om de dode.”

