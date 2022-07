Andrew Hjulsager hoopt op echte doorbraak bij AA Gent: “Dit seizoen wil ik mezelf echt tonen”

Andrew Hjulsager kijkt gemotiveerd uit naar competitiestart bij de Buffalo’s. Vorig seizoen verzamelde de 27-jarige Deense middenvelder dertien basisplaatsen in de Jupiler Pro League en was hij goed voor drie doelpunten en twee assists. Statistieken waar de voormalige speler van Celta de Vigo, Brondby en Oostende niet echt tevreden mee was. “Mijn aantal assists en doelpunten waren in verhouding tot mijn speelminuten niet eens zo slecht, maar het werd toch niet wat ik ervan verwachtte. Dit jaar wil ik echt meer tonen.”