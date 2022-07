Geschorste Hein Vanhaezebrouck morgen niet op de bank tijdens JPL-opener van AA Gent: “Als je in België iets aankaart, dan word je daarvoor bestraft”

“Ik kan er morgen niet bij zijn, dat is spijtig. Ik had er graag bij geweest bij de opening maar men heeft er anders over geoordeeld”, klinkt de Gentse trainer daags voor de openingswedstrijd op Standard opvallend bedaard. Net als vorig jaar in Charleroi zullen zijn assistenten tijdens de wedstrijd de honneurs waarnemen en achteraf zal Peter Balette de persverplichtingen vervullen. “Het gebeurde in april. De schorsing volgt op zijn Belgisch, zoveel maanden later. Zoals bij ons gerecht waar het soms een jaar of langer duurt eer een beslissing valt. Ons voetbalparket moet die trend volgen blijkbaar. Net als zoveel zaken in België, duurt het soms al wel eens langer in België. Maar wat gebeurd is, is gebeurd.”

Toch lijkt Vanhaezebrouck vooral nieuwsgierig naar de conclusies die de KBVB eventueel heeft getrokken uit de hele heisa die ontstond door zijn uitspraken: “Wat voor mij belangrijk is, wordt er anders iets gedaan? Vorig jaar was er veel commentaar op het misfunctioneren van de leiding van het Referee Department. Ik heb dat aangekaart maar mijn vraag is nu: is er iets veranderd? Zullen er effectief tijdens de eerste tien minuten al cameramensen zitten op de zestienmetercamera? Zal de voetbalbond beslissingen nemen i.v.m. het Referee Department?”

© BELGA

“Voorlopig zie ik niet veel veranderen. Dat is voor mij veel belangrijker. Als je in België initiatief neemt om iets aan te kaarten, wat de meesten beamen, moet je daarvoor bestraft worden. Daar kan ik mee leven, maar het zou zonde zijn, mocht er niets veranderen”, aldus nog Vanhaezebrouck die ook nog een prikje uitdeelde aan het adres van Roberto Martinez die in zijn rol als technisch directeur van de KBVB natuurlijk ook betrokken is bij de werking van het Referee Department.

Zo kwam de Gentse coach nog even kort terug op uitspraken van Martinez na afloop van de interland tegen Wales: “Eén van de verantwoordelijken van het Referee Department, is onze bondscoach en die ging zelf flink uit de bocht, door te stellen dat men bij de goal van Wales de buitenspellijn bijna bewust verkeerd trok, hoewel dat zo getrokken moeten worden qua kalibratie.”

© BELGA

“Daar is niet veel reactie op gekomen. Twee maten en twee gewichten? Dat stel ik vast. Iedereen heeft gehoord wat onze bondscoach heeft gezegd over dat doelpunt. Heel veel coaches van de Jupiler Pro League hebben toen heel raar opgekeken. Wij zijn gewoon om die lijnen zo getrokken te zien worden, maar hij trok dat bijna in twijfel alsof men bewust een andere lijn zou hebben getrokken. Dat heb ik nooit gedaan.”

“Veel problemen worden gecreëerd door de reglementering”

Vorige week stond er ook nog een meeting op het programma waarbij de Gentse spelers en technische staf in gesprek ging met scheidsrechter Arthur Denil: “Die meeting werd bij ons gedaan door het jongste lid van de scheidsrechters en hij deed dat uitstekend. Hij heeft echt toekomst. Maar alleen vind ik dat wij sneller met die mannen vooruitgang moeten boeken. Die meeting verliep prima met veel betrokkenheid, ook van mijn spelers.”

© BELGA

“We kwamen echter tot de vaststelling dat veel problemen worden gecreëerd door de reglementering. Dat is een spijtige zaak. Hierdoor zullen er wel opnieuw veel discussies ontstaan. Spelers mochten bepalen of het een penalty of rode kaart moest zijn, of niet. Hij zei dan: dat klopt, dat is rood. Maar uiteindelijk bleek dat de VAR niet moet tussenkomen omdat het in de grijze zone zit. Het reglement creëert de grijze zone. Dat kun je makkelijk oplossen. Soms heb je een twijfel: er is altijd een grens die je moeilijk kunt bepalen. Soms is het zo duidelijk… Toch vond ik het een goede meeting.”