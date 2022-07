Sam Vermeulen begroet negen nieuwkomers bij KFC Eppegem

Eppegem hoopt en verwacht een minder bewogen voetbalseizoen dan het voorbije, waarbij de club de allerlaatste wedstrijd van de barrages voor het behoud verloor, maar dankzij het verloop in de interprovinciale eindrondes toch nog werd opgevist om ook dit seizoen in derde afdeling uit te komen. “Dat waren inderdaad erg spannende momenten”, blikt Sam Vermeulen terug. “Zo’n seizoen wil niemand meemaken. Door vooral veel geblesseerden en enkele jongens die om diverse redenen afhaakten, hebben we het seizoen afgemaakt met een erg jong elftal. Toch ben ik nog steeds fier op de manier waarop deze jongens in moeilijke omstandigheden vaak hebben moeten debuteren. Gelukkig is die bladzijde omgedraaid en kunnen we opnieuw vooruit kijken. Begin juli hadden we al een kennismakingsweek, maar de echte voorbereiding begon pas woensdag. Er moeten enkele nieuwkomers ingepast worden. Het zijn, vooral jongens uit de omgeving van Zemst, Mechelen en Vilvoorde. Zo willen we terug meer een lokale verankering verkrijgen met jongens uit de omgeving, die voor langere tijd in het project stappen van FC Eppegem. Er zijn zeker wat gasten bij die al bewezen hebben dat ze het niveau van derde afdeling waardig zijn. Dat in combinatie met onze eigen jongeren en blijvers moet ons in de mogelijkheid stellen om een rustiger seizoen te draaien. We beginnen met een driedaagse stage dit weekend in Knokke waar we de banden gaan smeden voor een succesvol seizoen. Met oefenwedstrijden tegen Diegem, GR Katelijne en Nijlen gaan we zeker al de waarde van ons elftal kunnen testen. We proberen ook enkele rondes in de Beker van België te overleven om ons klaar te stomen voor de eerste competitiematch, meteen een topper uit bij mijn ex-ploeg Tempo Overijse. Het beloven leerrijke weken te worden”, aldus nog een hongerige Sam Vermeulen. (bdv)