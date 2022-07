OH Leuven-coach Marc Brys heeft nog kopzorgen voor de seizoensouverture van de Pro League: “Ons huiswerk is nog niet af”

Vrijdag trappen Standard en Gent het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League op gang, een dagje later staat ook de competitiestart voor de troepen van coach Marc Brys (60) op het programma. OH Leuven trekt naar het Guldensporenstadion om er KV Kortrijk te bekampen (18u30): “Een goede start is belangrijk om niet in een zone te komen waar het niet aangenaam vertoeven is”, aldus de coach.

In het oefencomplex van Leuven kon Marc Brys voor het eerst dit seizoen zijn hart luchten op de wekelijkse persbabbel. Hij begint aan zijn derde opeenvolgende seizoen als coach van de Leuvenaren, meteen ook een seizoen dat fel verschilt van alle vorige: het WK voetbal in Qatar ligt er middenin. “Het is inderdaad een bizar seizoen”, weet ook Brys. “Voor de jongens die al lang in het voetbal zitten is het een hele verandering in de mindset. Ze zijn dat niet gewend, en dan is er vaak afkeer. Dat is ook nu niet anders. We zullen moeten bekijken hoe we het gaan aanpakken, maar we gaan er ook niet om huilen.”

Door het WK volgen de wedstrijden zich voor november nog sneller op dan anders. Of het daarom extra belangrijk is om goed te starten en zo meteen in de goede flow te raken? “Niet per se, je moet elk seizoen goed starten om niet in een zone te belanden waar het niet aangenaam vertoeven is (de degradatiezone, red.). Dat is nu dus niet anders. Bij ons komt er wel nog bij dat we in onze eerste vijf wedstrijden een flink programma (Kortrijk, Westerlo, Antwerp, Club Brugge en Standard) voor de kiezen krijgen. We zullen dus moeten zien dat we op de afspraak zijn”, beseft de 60-jarige coach dat een goede competitiestart cruciaal is.

Huiswerk

Voor een goede competitiestart zijn er natuurlijk ook goede spelers nodig: Leuven deed al heel wat transfers, maar volgens Brys moet er zeker nog wat bij. “Ons huiswerk is nog niet af, dat is zeker. Maar ik ben wel echt tevreden met de huidige nieuwkomers, dat wil ik nog even benadrukken.”

Waar Leuven zich dit seizoen nog niet versterkte: in de spits. En dat is nochtans cruciaal, nu enkel jonkies Nsingi en Kukharevych (beiden 21) voorhanden zijn. “We zijn inderdaad op zoek naar nog twee spitsen, en er is nog niemand gekomen. Maar we moeten nuchter blijven en niet halsoverkop een speler halen waar we uiteindelijk niet zo tevreden mee zijn. Elke positie is precair in het voetbal, maar een positie als spits is cruciaal in de ranking. Die ene of twee spitsen die nog moeten komen moeten er inderdaad aan bijdragen dat we hoger kunnen eindigen. Als dat meer tijd vraagt dan nodig, is dat zo. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel: er zijn twee spitsen aan het licht gekomen die ons positief verrast hebben. Maar is dat een garantie voor een volledig seizoen? Natuurlijk niet. Het blijven jonge kerels, het is een proces van vallen en opstaan. Maar ze doen het heel goed en ze hebben veel drive en ambitie. Die jeugdigheid werkt nu, dat is belangrijk. Ze zijn onbezonnen en gulzig met hun inspanningen, waardoor we druk kunnen zetten naar voor toe.”

Nsingi in de basis

Tot slot had de coach het ook over de positieve sfeer die noodzakelijk is binnen de club. “Een speler wordt alleen maar beter omdat hij zichzelf goed voelt, nooit als hij zich slecht voelt. De spelers moeten zich hier goed voelen vanaf het moment dat ze het oefencomplex betreden: zo zullen ze beter worden en meer lef tonen. Dat is ons uitgangspunt. Denk bijvoorbeeld aan Özkacar vorig seizoen: hij voelde zich hier goed, en dan zie je tot wat iemand in staat kan zijn. Bij Machon Nsingi hetzelfde: vorig jaar deed hij niet mee met tweede ploeg, en zaterdag gaat hij starten. Dat is omdat je een klimaat creëert waarin je hem waardeert, zodat hij zich goed voelt en gedreven is. Hij voelt dat ook”, sluit Brys af.