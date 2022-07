Prinses Delphine oefende om “Sharon Stone-moment” te vermijden op nationale feestdag

Prinses Delphine (54) draagt op de nationale feestdag een rode outfit waarop een vredesduif is afgebeeld. Symbolisch in deze oorlogstijd. Deze krant was uitgenodigd op de laatste fitting met haar ontwerper en stylist. En we zagen hoe haar jurk een stevige split heeft, wat al zittend risico’s inhoudt op een veel te intieme inkijk. “Ik heb echt geoefend om geen Sharon Stone-moment te beleven.”

“Weet je wat ook niet zo gemakkelijk was? Hoe ziet het eruit als je zit?” Waarna Delphine plaatsneemt op de leuning van de zetel en de stof van haar jurk over haar benen schikt. “We hebben veel geoefend. Als je neerzit, kan anders dít gebeuren (de split valt open, red.). Dit kan gemakkelijk en snel op iets anders uitdraaien. Iets gênants.”

Delphine heeft ons afgelopen weekend uitgenodigd om ons in primeur haar outfit voor de nationale feestdag te laten zien. Het is een rode jurk van de jonge Limburgse ontwerper Pol Vogels (25). Met hem en stylist Jody Van Geert (42) bracht ze tijdens ons bezoek de laatste aanpassingen aan haar jurk aan.

“Ik wil dat je je comfortabel voelt”, richt Vogels zich tot haar, terwijl ze met zijn allen voor de spiegel de outfit keuren. Speciale aandacht gaat naar the big split, zoals Van Geert zegt. Delphine noemt het “de Sharon Stone”, verwijzend naar de fameuze scène uit de film Basic instinct. Daarin legt actrice Sharon Stone haar benen over elkaar en gunt ze de kijkers een blik onder haar rok.

Waarom heeft u deze jurk gekozen?

Delphine: “Ik wilde een jurk met een positieve boodschap waarin we ons allemaal konden terugvinden. Over hoop en vrede. Beide aspecten vond ik terug in het werk van Pol Vogels. Hij is een beginnende ontwerper die nog maar een jaar afgestudeerd is van de modeacademie. Het is zijn eerste creatie voor vrouwen – hij is gespecialiseerd in mannenmode. Het is spectaculair wat hij deed op korte tijd (het eerste contact dateert van anderhalve maand geleden, red.).”

Welke wensen heeft u Pol doorgegeven?

“Ten eerste, ik wilde absoluut een outfit in het rood, omdat het de kleur van actie is. Zeker in deze tijden vond ik dat belangrijk. Sommige mensen zitten erdoor. We komen net uit de coronacrisis, en nu is er oorlog. Het gaat niet al te best met de wereld – let’s face it. Rood straalt actie uit: ga vooruit, behoud de hoop ondanks alle slechte nieuws. En ten tweede, toen ik zijn portfolio zag, merkte ik dat hij van duiven hield. Ik wilde dus ook een vredesduif op mijn outfit.”

Het rood is “poppy red”, het klaproosrood, wat vooral voor Britten gelinkt is aan oorlogsherdenkingen.

“Nu je het zegt. Weet je? Op de nationale feestdag dragen mijn broers en zus (koning Filip, prins Laurent en prinses Astrid, red.) hun leger- of marineuniform. Ik niet, maar in mijn kleding zit wel een verwijzing naar vrede (wijst naar de duif, red.). Dat leunt aan bij wat zij dragen, als u begrijpt wat ik bedoel.”

Rood is ook een van de drie kleuren van de Belgische vlag.

“Ik denk niet dat je noodzakelijk de Belgische vlag moet dragen om België te vertegenwoordigen. De portfolio van Pol zit vol belgitude, met verwijzingen naar Ensor, Magritte en het carnaval van Binche. It’s so Belgium!”

U ontwerpt zelf kleding en sjaals. Waarom draagt u die niet, wat u wél deed op onder meer de recente uitreiking van de MIA’s?

“Het is niet gepast om mijn eigen ontwerpen te dragen op de nationale feestdag. Het zou ook een gemakkelijkheidsoplossing zijn. Ik hou van het idee om Belgisch talent te vieren, en dit is het juiste moment daarvoor.”

U kiest alleszins geen jurk van Natan en hoed van Fabienne Delvigne, alle twee hofleveranciers.

“Het is aardig om verandering te brengen. Ik wilde jong talent in de kijker zetten.”

Een beginnende designer die bovendien nog nooit voor vrouwen had ontworpen, vond u dat geen risico?

“Ik herken me in Pol. Hij herinnert mij aan mijn dagen dat ik net afgestudeerd was aan de kunstschool (de Chelsea School of Art and Design in Londen, red.). Met mijn portfolio ging ik van de ene galerij naar de andere, maar niemand keek op. Ze gooiden zelfs de deur voor mijn neus dicht. Daarom ben ik blij dat ik een beginner een duwtje in de rug kan geven. Een Belg ook – het is per slot van rekening de nationale feestdag.”

De foto’s van de nationale feestdag worden ook in het buitenland gepubliceerd. Uw familieleden zullen hun best moeten doen om u te overtreffen.

“Dat is niet echt de bedoeling.” (lacht)