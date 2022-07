Westen heeft oorlog in Oekraïne uitgelokt, volgens Wit-Russische president

Het Westen was uit op een conflict met Rusland en “heeft de oorlog in Oekraïne uitgelokt”. Dat heeft de Wit-Russische president Alexandr Loekasjenko donderdag gezegd in een interview aan het Franse persagentschap AFP.

“We hebben gezien wat de oorzaken van deze oorlog zijn, de oorzaak is dat indien Rusland de Navo niet voor had geweest, jullie (het Westen) zich hadden georganiseerd en zouden hebben toegeslagen”, verklaarde Loekasjenko. “Jullie liggen aan de grondslag (van dit conflict) en jullie doen deze oorlog voortduren.”

De Wit-Russische leider benadrukte verder dat Oekraïne, Rusland en het Westen tot een akkoord moeten komen om de dreiging van een nucleaire oorlog af te wenden. “Komaan, laten we stoppen. We moeten niet verder gaan dan dit, daar wacht een nucleaire oorlog. Zo ver mag het niet komen”, klonk het.

Het is volgens Loekasjenko, die zijn grondgebied ter beschikking stelde van het Russische leger om Oekraïne aan te vallen, wel aan Kiev om toegevingen te aanvaarden en over te gaan tot onderhandelingen. Oekraïne moet ook aanvaarden dat de door Rusland bezette gebieden in het oosten en het zuiden van het land verloren zijn, vervolgde hij. “Daar viel in de maanden februari en maart nog over te praten, maar nu staat dit niet meer ter discussie.”