ONZE PROGNOSE. AA Gent (1ste): “De Buffalo’s kunnen munt slaan uit trainerscarrousel bij concurrentie”

Grootste aanwinst

AA Gent hield zich voorlopig bijzonder koest op de transfermarkt. Hugo Cuypers was tot de definitieve transfer van Jordan Torunarigha zelfs het enige wapenfeit van de Buffalo’s. De gewezen aanvaller van KV Mechelen stond evenwel al maandenlang met stip op één op het verlanglijstje van Hein Vanhaezebrouck. De werkethiek en het loopvermogen van Cuypers moeten de Buffalo’s extra opties geven in het aanvallende compartiment.

Vorig seizoen bewees Laurent Depoitre nog steeds van grote waarde te zijn voor dit Gent maar de 33-jarige aanvaller wordt er ook niet jonger en minder blessuregevoelig op. Logisch dat Vanhaezebrouck tuk was op de komst van Cuypers die natuurlijk geen kopie van ‘Lolo’ genoemd mag worden. Indien de Luikenaar en Tarik Tissoudali voldoende automatismen kunnen opbouwen, kan ook deze combinatie vuurwerk opleveren.

© Isosport

Grootste verlies

Roman Bezus was nooit een certitude in de Ghelamco Arena maar de Oekraïense middenvelder gold wel als een betrouwbare pion en ideale invaller die met zijn individuele acties bovendien ook regelmatig een partij wist te beslissen. Zijn aflopend contract werd uiteindelijk niet verlengd waardoor Bezus momenteel nog steeds zonder club zit. Door de huidige blessuregolf in de Gentse rangen kon de 24-voudig Oekraïens international met zijn polyvalentie zonder twijfel een valabel alternatief vormen.

Waarom de 1ste plaats?

Nee, dit is geen misverstand of een foutje in de planning van onze voetbalredactie. Het is evenmin een flauwe grap van een balorige reporter. AA Gent toonde vorig seizoen ten overvloede dat ze op hoog niveau kunnen acteren. De bekerwinst was de bekroning van een bijzonder seizoen maar de kers op de taart – kwalificatie voor de Champions’ Play-offs – werd op een haar na gemist.

De Buffalo’s kunnen dit seizoen meer dan ooit munt slaan uit de trainerscarrousel bij de concurrentie. Hein Vanhaezebrouck zit bijzonder stevig in het zadel en onderwierp zijn team zoals de traditie het wil aan een zeer pittige voorbereiding. Fysiek staan de Gentse spelers dan ook messcherp. De kern is bovendien quasi onveranderd waardoor er ook al geen kostbare tijd verloren dreigt te worden aan inpassen van nieuwe spelers.

© BELGA

De blessuregevoeligheid van enkele jongens lijkt in combinatie met de keuze van het bestuur om volop te kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit, dan ook dé achilleshiel van dit AA Gent. Zo is de aanslepende revalidatie van Julien De Sart (pubalgie) zonder meer een aderlating en ook meteen de verklaring voor het vergeefse Gentse charmeoffensief aan het adres van Casper Nielsen.

Toch blijven de ervaring en klasse van Odjidja, Kums en andere Ngadeus de ideale basis voor Hein Vanhaezebrouck om resultaten te boeken. Het genie van Tarik Tissoudali kan dan weer de meest gesloten defensie ontgrendelen. Indien de motor deze keer wel meteen aanslaat, kan dit Gent hoog eindigen, heel hoog zelfs. Waarom niet op de eerste plaats?