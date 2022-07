Boze politieruiters geven voor eretribune een brief af aan minister Verlinden: “De leden van het escorte zijn woedend!”

Ongezien tijdens het defilé voor nationale feestdag. Twee leden van de cavalerie van de federale politie gaven op het Paleizenplein een brief af aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). De brief belandde ook bij onze redactie: “De leden van het escorte zijn woedend!”

Op het moment dat de koning en de koningin uit hun Mercedes aan het stappen waren voor de tribune op het Paleizenplein, liepen twee leden van de koninklijke escorte naar de eretribune. Het was niet voorzien in het protocol, maar ook niet geheel onverwacht. De overhandiging van de brief aan minister Verlinden was vooraf aangekondigd en doorgesproken.

De koning en de koningin waren op dat moment aan het uitstappen en hebben het amper gezien.

“De leden van het escorte zijn woedend”, zo staat in de brief, die onze redactie kon inkijken. “Woedend, omdat u niet naar hen wil luisteren, en tegemoet wil komen aan hun gerechtvaardigde verwachtingen”.

Tot vanochtend bleef het onduidelijk of de cavalerie eigenlijk wel zou deelnemen aan het nationaal defilé. Eerder deze maand dienden ze een stakingsaanzegging in. Ze zijn boos over hun nakende verhuis. De politieruiters en hun paarden verhuizen van de oude kazerne in Etterbeek, naar de nieuwe manege Haras de Wisbecq in het Waals-Brabantse Tubeke.

© BELGA

Voor veel ruiters betekent dit, dat ze elke dag een extra afstand naar het werk moeten afleggen. Voor sommigen dreigt dit tot 400 euro extra per maand op te lopen, en ze willen een kilometervergoeding voor de extra afstand. De top van de federale politie wil dit slechts gedurende één jaar betalen.

Afgelopen maandag legden de politieruiters stipt om middernacht het werk neer. Toen er dinsdag geoefend moest worden voor het nationaal defilé, daagden 73 politieruiters niet op.

Een hele week lang werd er druk onderhandeld tussen de ruiters, de politietop, het kabinet Verlinden, én het Koninklijk Paleis. De koning zou een gezant gestuurd hebben, om de ruiters te overtuigen om toch op de nationale feestdag paraat te zijn.

Met resultaat. “De leden van het Escorte zijn hier aanwezig omdat zij plichtbewust zijn en omdat zij fier zijn en blijven op het feit dat zij een deel van de feestelijkheden betekenen voor het Koningshuis en voor hun landgenoten”, zo staat in de brief te lezen.

Letterlijk. De brief van de cavalerie aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

Mevrouw de minister,

Vandaag 21 juli staat het Koninklijke Escorte te paard op het Paleizenplein om haar opdracht uit te voeren naar aanleiding van de Nationale Feestdag.

Niet voor U, en niet dankzij U.

De leden van het Escorte zijn hier aanwezig omdat zij plichtbewust zijn en omdat zij fier zijn en blijven op het feit dat zij een deel van de feestelijkheden betekenen voor het Koningshuis en voor hun landgenoten.

De leden van het Escorte zijn echter ook woedend. Woedend, omdat U niet naar hen wil luisteren en tegemoetkomen aan hun gerechtvaardigde verwachtingen.

Ze vragen niet om bijkomende premies of voordelen te bekomen, de leden van het Escorte vragen wel; solidair zijnde met diegenen onder hen die zware financiële nadelen zullen ondervinden bij het ambtshalve verhuizen van hun stallen, dat de reële, rechtstreekse meerkosten zouden vergoed worden. De langere pendeltijden, de extra vermoeidheid die de langere trajecten met zich zullen meebrengen, de vrije tijd die ze minder kunnen besteden met de familie, … nemen ze erbij (dit kan toch niet echt vergoed worden, en het behoort ook enigszins tot de passie voor het werk). De kilometervergoeding voor de verdere trajecten vragen zij echter wel, en niet voor één jaar (gezien de afstanden na 12 maanden even lang zullen blijven) maar met een uitdovend karakter.

Is dit gerechtvaardigd? Ja; de mogelijkheid die reeds op tafel lag tot net vóór de onderhandelingen als zijnde het standpunt van onze directeur-generaal, is er het bewijs van.

Is dit betaalbaar? Ja, en zelfs meer: de verhuisbeweging naar Wisbecq betekent op termijn vele besparingen die werkingskredieten zullen vrijmaken: minder administratieve verplaatsingen, geen uitbetaling van de Brusselse premie voor de nieuwe leden van de cavalerie, een goedkopere werking van de site, ….

Is dit een gevaarlijke precedent ? Eigenlijk niet. De situatie van de cavalerie is erg uniek, zowel in termen van aantallen als in termen van anciënniteit.

Indien het uitbetalen van de kilometervergoeding toch een standaard zou worden, dan zou dit enkel en alleen maar een goede maatregel kunnen betekenen voor het welzijn van de betrokken medewerkers gedurende de tussenfase waarbij ze hun loopbaan nog niet geheroriënteerd hebben.

Bij het verhuizen van een eenheid zou het ook een beslissingsparameter met zich kunnen meebrengen, waarbij men steeds dient na te gaan hoe het gefinancierd zal worden: voor het verhuizen van de cavalerie is er alvast duidelijkheid; het betaalt zichzelf terug door de besparingen die gepaard gaan met deze verhuisbeweging!

Mevrouw de Minister, het Escorte heeft vandaag beslist om toch aanwezig te zijn; enerzijds om de Nationale Feestdag niet te ontsieren en anderzijds omdat onze Koning en onze medeburgers onze afwezigheid niet verdienen.

Maar vergis U niet, vandaag is geen eindpunt maar wel een hoogtepunt! We zullen blijven streven voor onze collega’s die morgen door de verhuis negatief getroffen worden. Zich verschuilen achter twee positieve vakbondsadviezen, terwijl de twee betrokken vakbonden geen enkel lid hebben bij ons en geen enkel belang te verdedigen hebben binnen onze dienst, is juridisch gezien misschien dan wel sluitend maar, het probleem is daarmee niet opgelost.

U kan het verschil maken! De commissaris-generaal kan (en had reeds) het verschil (kunnen) maken! Dat verwachten we nog steeds en daar zullen we blijven voor ijveren.

Mevrouw de Minister, we rekenen op uw gezond inzicht.

Hoogachtend,

Federale Politie te paard.