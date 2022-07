Terug naar vroeger: Facebook zal meer van je vrienden tonen met vernieuwde app

Meta voert wat veranderingen door in de Facebook-app voor iPhone en Android-smartphones. Wie de app opent zal binnenkort naast ‘home’ - beter bekend als ‘de feed’ - een nieuw tabblad te zien krijgen. Daar zal je video’s, foto’s en posts van je vrienden, gelikete pagina’s, groepen waar je lid van bent… in chronologische volgorde kunnen bekijken.

De beruchte ‘feed’. Dat is de stroom berichten, foto’s, statussen, gedeelde artikelen die je te zien krijgt als je de Facebook-app opent. Er is danig al wat inkt over gevloeid. Over hoe de ‘algoritmes’ bepalen wat je daarin te zien krijgt en bepaalde content (soms onterecht) pushen, vaak ten koste van posts, foto’s of video’s van je ‘echte’ vrienden. Laatstgenoemde probleem wil Meta nu oplossen met de veranderingen die ze donderdag hebben aangekondigd. Ze delen die in twee delen op.

Naast ‘Home’ - voorheen ‘dé feed’ in de volksmond - zullen de app’s van Facebook (iOS en Android) nu ook een tab met gepersonaliseerde ‘feeds’ hebben. Daar zal je kunnen scrollen door de foto’s, video’s en posts van vrienden, gelikete pagina’s, groepen waar je deel van bent. En wel in chronologische volgorde. Net als in de begindagen van de sociale media. In de gepersonaliseerde ‘feeds’ zal je nog reclame te zien krijgen, maar geen ‘voorgesteld voor jou’-content. Er komt dus geen algoritme aan te pas.

Gepersonaliseerd

In de ‘feeds’ kan je onder meer ‘alle’ kiezen (zie ook screenshot hieronder red.) om zo alle content te zien van je vrienden, gelikte pagina’s, groepen waar je lid van bent.... Je kan ook zelf lijsten met favorieten maken of filteren op ‘enkel vrienden’, ‘posts uit groepen’, ‘content van mijn gelikete pagina’s’...

In de iPhone-app komt de nieuwe ‘feeds’-knop naast de ‘home’-knop te staan. — © Meta

‘Home’ onveranderd

De ‘home’-tab die je als eerste te zien krijgt als je de Facebook-app opent, blijft onveranderd. Daar zal je “content zien waarvan onze discovery enigine (het algoritme red.) denkt dat jij die belangrijk gaat vinden”, schrijft Meta-CEO Mark Zuckerberg in een post op Facebook. “Er zijn momenten waar je éxact weet wat je zien wilt krijgen. Pakweg: de laatste posts van een bepaalde Facebook-groep.” Daarvoor dienen de nieuwe ‘feeds’. “Maar (er zullen ook momenten zijn waarop red.) je nieuwe, frisse, entertainende content wilt ontdekken.” Daarvoor dient de ‘Home’-tab.

De update wordt de komende dagen globaal uitgerold. Een rondvraag op de redactie leert dat enkele iPhone-gebruikers de gepersonaliseerde ‘feeds’ al hebben. Verwacht wordt dat het uitrollen van de update een week in beslag gaat nemen.

Tweestrijd

Deze ontwikkeling suggereert dat het bedrijf in een tweestrijd zit: enerzijds wil Meta dat Facebook méér op TikTok gaat lijken door meer in te zetten op algoritmes die gruwelijk goed zijn in het aanbevelen van content. Dit om gebruikers zo lang mogelijk vast te houden op het platform. Anderzijds wil Meta ook de grote groep ‘klassieke’ gebruikers niet afstoten. Laatstgenoemde is meer geïnteresseerd in - pakweg - de statussen en vakantiefoto’s van hun vrienden dan ‘voor jou voorgestelde’ posts van pagina’s, celebs of mensen die ze niet kennen of volgen. “Een van de meest gevraagde functies van Facebook is ervoor te zorgen dat mensen de berichten van vrienden niet missen”, schrijft Zuckerberg nog. Vandaar deze demarche. Maar dat ‘home’ met de algoritmisch aanbevolen feed als eerste getoond wordt als je app opent, doet vermoeden dat TikTok’ificatie van Facebook en Meta ongebreideld voortgaat.