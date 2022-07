Amerikaanse president Joe Biden test positief op corona

De Amerikaanse president, Joe Biden, is besmet met het coronavirus. De 79-jarige heeft "zeer milde symptomen". Dat heeft het Witte Huis donderdag bekendgemaakt.

De Democraat is begonnen met het innemen van Paxlovid, de anticoronapil van Pfizer, en zal in isolatie gaan in het Witte Huis tot hij weer negatief test, zei de woordvoerster van het Witte Huis, Karine Jean-Pierre.

Ze voegde eraan toe dat de president zijn twee boosterdosissen heeft gekregen en zijn volledige takenpakket zal blijven uitvoeren.