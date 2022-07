Koppel dat met 1,7 miljoen euro aan topwijnen aan de haal ging gearresteerd

Na negen maanden onderzoek heeft de Spaanse Policia Nacional de twee daders kunnen klissen die in totaal 45 flessen peperdure wijn uit het sterrenrestaurant Atrio in Caceres (Extremadura) hebben gestolen.

Een van de flessen was een unieke 19e-eeuwse Bordeaux-wijn (Château d’Yquem) van 310.000 euro.

Na de diefstal wist de politie al dat het om een echtpaar ging dat met Zwitserse papieren, met pruiken en rare Engelse accenten in het hotel overnachtte en in de nacht van 25 op 26 oktober 2021 erin slaagde 45 extreem dure flessen wijn uit de wijnkelder te stelen.

Alles werd vastgelegd door de bewakingscamera’s. Het koppel vroeg na middernacht aan de receptie of ze nog iets kleins konden eten. Alles was gesloten maar de receptioniste wilde in keuken wel een slaatje maken.

Ondertussen sloeg de man zijn slag. Met een eerder gestolen magnetische kaart, kon hij de wijnkamer binnen gaan en de beste flessen uitkiezen.

Onder de gestolen flessen bevinden zich een Château d’Yquem uit 1806 met een waarde van maar liefst 310.000 euro. Maar ook een Romanée Conti met een waarde van 12.000 euro en een Montrachet Grand Cru 1999 Magnum met een waarde van 25.500 euro. Alles samen voor bijna 1,7 miljoen euro aan topwijnen werden in handdoeken gerold en in drie rugzakken meegenomen.

Het koppel, dat valse papieren op zak had, is in Kroatië opgepakt toen ze naar Montenegro wilden reizen. Ze hadden geen wijnflessen bij en voorlopig is het ook niet duidelijk waar de wijn nu is. Mogelijk zijn de exclusieve flessen intussen verkocht en liggen ze in de wijnkelder van verzamelaars.