Ketst transfer van Bart Verbruggen naar Burnley nog af?

Volgens Engelse media is de transfer van Bart Verbruggen naar Burnley in gevaar. De club van Vincent Kompany zou al naar alternatieven aan het zoeken zijn voor in het doel.

Aanvankelijk leek het om de Engelse werkvergunning te draaien, maar er is ook nog geen definitief akkoord met Anderlecht. Paars-wit ziet de Nederlander als een groot talent en houdt vast aan bepaalde (financiële) eisen. De deal is volgens onze info nog niet helemaal van de baan maar het spel wordt hard gespeeld. In afwachting traint Bart Verbruggen in de fitnesszaal van Anderlecht.