Belgische zakenman Johan Daumerie kan na twee jaar Dubai verlaten

Johan Daumerie, de 49-jarige zakenman die na een vertrouwensbreuk met een lokale zakenpartner in 2020 vast kwam te zitten in Dubai, kan het land verlaten. Vrijdag heeft de man een vlucht geboekt om in de vroege avond te landen op de luchthaven Brussels Airport.

Daumerie, die zijn onschuld steeds heeft volgehouden, heeft bijna twee jaar vastgezeten in het emiraat, maar werd in mei vrijgesproken door een lokale rechtbank. Toch duurde het nog tot nu voor hij zijn papieren terug kreeg om naar België te vliegen.

De Belgische zakenman startte in juli van 2020 een IT-bedrijf in de Verenigde Arabische Emiraten, maar de zakelijke onderneming kreeg al snel problemen. De investeerder zette de samenwerking stop en haalde de bedrijfsrekeningen leeg.

De investeerdersfamilie Al Owais beschuldigde de Belg van ‘misbruik van vertrouwen’. In eerste aanleg werd hij veroordeeld tot een boete van 150.600 euro in wat hij zelf omschrijft als een schijnproces en een paar minuten, zonder recht op verdediging. Daumerie moest zich daarop aanmelden bij een politiekantoor, zijn paspoort werd afgenomen en hij kreeg een reisverbod. De Belgische zakenman woonde noodgedwongen in hotelkamers en moest op financiële steun van vrienden en familie terugvallen.

De Vlaming, die gezondheidsproblemen kreeg, vroeg diplomatieke hulp en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) drukte in de commissie Buitenlandse Zaken van het federale parlement meermaals haar bezorgdheid uit over de zaak. Ze sprak haar ambtgenoot Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan aan over de kwestie, maar de diplomatieke inspanningen om de Belg vrij te krijgen, verliepen moeizaam.

Dat in de tussentijd ondernemerschap in de regio werd aangemoedigd, viel niet goed bij de man. Hij is niet de enige westerse zakenman die in aanraking komt met het lokale rechtssysteem na een dispuut met vertrouwelingen van het regime, klaagt hij aan.

Vrijdag landt hij op Zaventem.

