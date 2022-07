Spanningen houden aan bij Ryanair: komend weekend vrijwel alle vluchten vanuit ons land geannuleerd

Alle vluchten vertrekkende vanop Zaventem zijn, aldus de vakbondsman, geschrapt. Vanop Charleroi zouden wel nog enkele vluchten vertrekken. De redenen voor deze staking zijn overanderd sinds de spanningen (en bijbehorende stakingen) eind juni.

De piloten voelen zich miskend en eisen compensatie voor het feit dat ze 20 procent van hun loon hebben moeten inleveren als gevolg van de pandemie. “Ryanair geeft aan dat ze 115 procent van het activiteitenniveau van 2019 heeft bereikt. Er is dus niets dat deze salaris-herwaardering in de weg staat”, zegt de vakbondsman. De maatschappij heeft donderdag nog akkoorden gesloten, onder meer omtrent loonsverhoging, met de Franse en Spaanse piloten.

“Daar is pas sprake van een terugkeer naar het salarisniveau van 2020 in 2027”, zegt de vakbondsman nog. “Ik begrijp niet waarom ze dat ondertekend hebben, maar in geen geval zullen zulke akkoorden ondertekend worden in België.” Nog volgens de vakbondsman heeft Ryanair geen contact genomen met de pilotenbonden en is er geen overleg gepleegd.

Akkoord met Spaanse en Franse piloten

“We verwelkomen deze langetermijnovereenkomsten die tal van verbeteringen zullen opleveren voor onze piloten in Spanje en Frankrijk”, aldus Ryanair. De lagekostenmaatschappij stelt ook dat het bedrijf nog voor “aanzienlijke uitdagingen” staat, na de dreunen van de coronacrisis. Volgens het bedrijf zijn er nu met 85 procent van de piloten afspraken gemaakt over een versneld loonherstel en betere voorwaarden op de langere termijn.

LEES OOK. Ryanair dreigt met vertrek uit België: “Uiteindelijk zullen vakbonden aan piloten moeten uitleggen waarom het bedrijf de Belgische luchthavens verlaat”

Het Spaanse cabinepersoneel staakte in juni en juli omdat de prijsvechter weigerde te onderhandelen over hogere lonen. De Spaanse vakbonden trokken op met bonden in België, Frankrijk, Italië en Portugal om zo door heel Europa acties te organiseren. In Italië staakten piloten van Ryanair vorige maand ook al.

In België zouden de piloten van Ryanair zaterdag en zondag opnieuw staken voor loonsverhoging. Volgens vakbondsafgevaardigde Hans Elsen (ACV) is nog niet bekend hoeveel vluchten dit weekend geschrapt worden in Brussel en Charleroi. Ryanair “wacht tot het laatste moment om duidelijkheid te scheppen” over welke vluchten doorgaan, twitterde Elsen donderdag.