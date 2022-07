De foto die vanuit Oekraïne wordt doorgemaild, waarop Frieda vermoedelijk met haar broer te zien is. Uit andere foto’s waarover een buur beschikt, blijkt ontegensprekelijk dat dit een beeld vanop hun terras in Schilde is waar Frieda en Leon Verheyen-Jewitsch vroeger gewoond hebben. — © rr

Zandhoven, Oekraïne

Frida Jewitsch, die in 1925 in Kiev werd geboren en in 2020 in Zandhoven zogenaamd zonder bekende erfgenamen stierf waardoor heel haar nalatenschap naar de Belgische staat zou gaan, blijkt dan toch nog familie te hebben. “Haar zoon vertelde vroeger al dat er verschillende honderdjarigen waren in haar familie.”