Van een binnenkomer gesproken: Toby Alderweireld meteen in de basis én kapitein tegen Drita in de Conference League

Antwerp en trainer Mark van Bommel rekenen in de Conference League meteen op Toby Alderweireld. In de heenwedstrijd van de tweede kwalificatieronde tegen het Kosovaarse Drita staat de Rode Duivel meteen in de basiself en is hij ook kapitein.

Van Bommel kiest in doel voor Jean Butez, die een viermansverdediging voor zich krijgt met van links naar rechts Laurit Krasniqi, Dinis Almeida, Alderweireld en krijger Ritchie De Laet. Radja Nainggolan en Alhassan Yusuf moeten samen de strijd op het middenveld winnen, waar Pieter Gerkens voor aanvallende impulsen moet zorgen.

Koji Miyoshi, Manuel Benson en nieuwe aanvaller Vincent Janssen dienen de netten op de Bosuil te laten trillen. Onder meer Michael Frey, Birger Verstraete en Michel-Ange Balikwisha zitten op de bank.

Tegenstander Drita is al warmgedraaid. De Kosovaarse vicekampioen schakelde in de eerste voorronde van de Conference League het Finse Inter Turku uit. De heenmatch in Finland werd nog met 1-0 verloren, maar in eigen huis wonnen de Kosovaren met 3-0. Bij winst treft Antwerp in de derde voorronde van de Conference League een Scandinavische tegenstander. Het stamnummer 1 ontmoet dan de winnaar van de confrontatie tussen het Finse SJK Seinäjoki en het Noorse Lillestrøm.

De opstelling van Antwerp: