Amerikaanse justitieminister sluit niet uit dat Trump aangeklaagd wordt voor bestorming Capitool

“We moeten iedereen die strafrechtelijk verantwoordelijk is voor het proberen te ondermijnen van wettige verkiezingen, ter verantwoording roepen”, zei Garland aan verslaggevers. Op de vraag of dat principe ook van toepassing is op Trump, antwoordde de minister dat “niemand in dit land boven de wet staat”. “Duidelijker kan ik niet zijn”, zei hij. “Niets in de beginselen van de strafrechtelijke vervolging of elders belet ons om een onderzoek te voeren naar wie dan ook die strafrechtelijk verantwoordelijk is voor een poging om een democratische verkiezing omver te werpen.”

Garland staat aan het hoofd van de federale openbaar aanklagers die “het grootste onderzoek dat het ministerie van Justitie ooit heeft gedaan” voeren naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Duizenden aanhangers van Trump, die de presidentsverkiezingen had verloren tegen Joe Biden, trokken na een speech van het toenmalige staatshoofd naar het parlementsgebouw in Washington en drongen er binnen. Bij de rellen vielen vijf doden.

Sindsdien zijn al meer dan 850 mensen opgepakt. De meesten van hen worden vervolgd voor het verhinderen van een officiële procedure: die dag zou het Congres de verkiezingsuitslag goedkeuren.

Onderzoek

Het Huis van Afgevaardigden startte op het einde van Trumps ambtstermijn nog een afzettingsprocedure. Hoewel uiteindelijk 57 van de 100 senatoren hem schuldig bevonden aan het aanzetten tot rellen, werd de vereiste tweederdemeerderheid niet gehaald en volgde de vrijspraak.

Sinds juli vorig jaar voert een onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden een onderzoek naar de bestorming van het Capitool. Donderdag volgt opnieuw een openbare hoorzitting, waarbij gefocust zou worden op het optreden van Trump op 6 januari 2021. In haar uiteindelijke rapport zou ze het ministerie van Justitie kunnen aanbevelen om de oud-president al dan niet in staat van beschuldiging te stellen.