De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt voor het eerst sinds 2011 de rentetarieven in de eurozone, namelijk met 0,5 procentpunt. Dat is twee keer zoveel als eerst werd verwacht. Met de forse ingreep moet de torenhoge inflatie bestreden worden. Maar hoe snel zullen we dat effect zien? En wat zijn de gevolgen voor leningen of ons spaarboekje?