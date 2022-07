Chris (64) gewond en hondje Kenzo overleden na aanval door twee rottweilers: “Die beesten terroriseren de buurt”

Chris Abeloos is ferm toegetakeld na de aanval van twee loslopende Rottweilers. Zijn hondje Kenzo liet het leven bij het incident. — © if

Bijtwonden op acht plaatsen. Dat is wat Chris Abeloos (64) overhoudt aan een wandeling met hondje Kenzo in Meerbeek. Onderweg werden ze aangevallen door twee loslopende Rottweilers, wat hondje Kenzo met zijn leven moest bekopen. “Die beesten terroriseren de buurt”, klinkt het.

Het was dinsdagochtend in alle vroegte dat Chris op pad ging met hondje Kenzo van zijn broer Luc (65). Hij was al vroeg vertrokken om de warmte voor te zijn. “Ze waren bijna boven op de helling op buurtweg 24 toen ze plots die twee rottweilers tegenkwamen”, zegt Luc. “Ze begonnen hen meteen erg agressief lastig te vallen. Mijn broer probeerde ze af te weren, want ze vielen Kenzo aan. Hij liep verschillende bijt- en krapwonden op. Chris probeerde de honden weg te houden van onze Kenzo door ze op te heffen, maar moest ze uiteindelijk lossen omdat ze te agressief waren. Hij is naar mij thuis gevlucht en moest Kenzo achter laten.”

Ontsnappen via poortje

Chris en Luc liepen samen terug om Kenzo te redden. “Ik zag hoe een van die rottweilers onze Kenzo in zijn mond nam en omhoog zwierde. En maar bijten, bijten, bijten. Ik ben beginnen slaan naar die honden om ze af te houden. Met veel geluk kon ik Kenzo oppakken en zo konden we naar huis vluchten. De rottweilers bleven ons achtervolgen, maar we konden ontsnappen dankzij een poortje aan onze tuin.”

Chris en Luc belden meteen de politie. Hondje Kenzo moest naar de dierenarts. “Bloed. Zo veel bloed. Ze hebben er nog goed voor gezorgd bij dierenarts Akuut maar uiteindelijk is hij toch gestorven”, aldus Luc. Ook Chris is er slecht aan toe. Hij heeft bijtwonden op acht verschillende plaatsen. Zowel in de benen, armen, pols als in de hals. “Vooral de wonde aan zijn pols is echt diep”, zegt Luc.

Onderzoek door politie

Op sociale media wordt er heftig gereageerd op het incident. De rottweilers zorgden de voorbije jaren al regelmatig voor problemen. Er waren al verschillende incidenten waarbij andere honden of zelfs kinderen bijtwonden opliepen. “Moet er eens een kind sterven?”, vragen verschillenden zich af. Ook Luc heeft er genoeg van. “Dit kan zo niet blijven duren. Dit is een toffe, mooie buurt. Maar je voelt je niet veilig als je daar gaat wandelen”, zegt hij.

De twee rottweilers werden na het incident opgehaald door de eigenaar. Of dit gevolg gaat krijgen, is niet duidelijk. De politie heeft een onderzoek geopend.