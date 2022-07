Geen paniek bij Milan: Paolo Maldini “heeft vertrouwen” in deal met Charles De Ketelaere

Samen met rechterhand Frederic Massara landde hij ’s middags met hun privéjet in Oostende om de hele namiddag samen te zitten met het Brugse bestuur. Maar ondanks de positieve gesprekken legde Milan nog niet het gewenste bod (minstens 35 miljoen) op tafel. Maldini blijft echter rekenen op een goede afloop. Terug in Milaan zei hij tegen de plaatselijke pers “dat het goed was verlopen. Er is vertrouwen en we gaan proberen de deal te sluiten.” De Ketelaere moet dus nog heel even geduld hebben. (dvd)