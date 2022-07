Waarom je steeds vaker groeven in het wegdek ziet: “Dit wordt standaard”

Flinterdunne groeven in het wegdek zorgen ervoor dat het passerende autoverkeer een pak minder geluidsoverlast veroorzaakt. En dus begint het Agentschap Wegen en Verkeer op tal van plekken in Vlaanderen te slijpen, waardoor minder dure geluidsschermen nodig zullen zijn. “Na bevredigende tests in zowel Maldegem als op de Antwerpse ring beschouwen we de groeven voortaan als een standaardtechniek.”

Over een afstand van 16,5 kilometer worden straks op de E313 tussen Beringen en Ham tientallen “smalle langsgroeven in het bestaande betonnen wegdek gefreesd”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Die groeven – zo’n 4 millimeter diep – zorgen volgens de minister voor een geluidsreductie van zo’n 3 à 4 decibel. Daardoor zal in enkele woonzones langs die E313 straks merkelijk minder geluidsoverlast zijn.

Hoe dat komt? De fijne groeven in het wegdek verminderen het ‘rolgeluid’ – veroorzaakt door het contact tussen de autobanden en wegdek – dat passerende voertuigen produceren. In Duitsland wordt deze manier van werken – officieel: next generation concrete surface (NGCS) – al vaker toegepast.

“Het gaat om een vrij nieuwe geluidsmilderende techniek die we de voorbije maanden eerst op een proefvak in Maldegem over een lengte van zo’n 100 meter hebben uitgetest, en vervolgens op de Antwerpse ring over een afstand van 1 kilometer”, zegt Erik Sclep van het Agentschap Wegen en Verkeer. Op beide locaties waren de resultaten meer dan bevredigend. De Antwerpse schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit) drong er bij minister Peeters al op aan om nog meer delen van de Antwerpse ring van deze groeven te voorzien.

‘Wiegend’ effect

“Gelet op de positieve testresultaten wordt dit voortaan in heel Vlaanderen een van onze standaardtechnieken voor geluidsmilderende maatregelen, naast geluidsschermen of fluisterasfalt”, aldus nog AWV-woordvoerder Eric Sclep. Per locatie zal worden bekeken wat de beste oplossing is. “Want de techniek met groeven is enkel mogelijk bij een betonnen wegdek, dat ook nog eens in goede staat moet zijn.”

De vele langsgroeven in het wegdek hebben volgens de overheid geen effect op bijvoorbeeld de remafstand. In Duitsland zijn er wel opmerkingen over een licht ‘wiegend’ effect dat voertuigen op dat type wegdek maken, maar zonder dat daarbij gevolgen voor de verkeersveiligheid zijn vastgesteld.