Peuter sterft in snikhete auto: vader vergeet hem af te zetten in de crèche voor hij gaat werken

In de buurt van het Franse Pau is een peuter van 14 maanden gestikt in de auto van zijn vader. Die moest zijn zoontje afzetten in de crèche voor hij ging werken maar was dat blijkbaar vergeten. Het is niet voor het eerst dat zoiets gebeurt.

De man werkt bij Safran in Assat waar hij technieker is. Voor hij naar zijn werk gaat, zette hij zijn zoontje iedere dag af in de crèche waar ook veel kinderen van collega’s zitten.

Woensdag was dat niet anders. Alleen, toen zijn vrouw ’s avonds de kleine ging halen, bleek dat hij er die dag niet geweest was. In paniek belde ze haar man op.

In de auto die op de parking van het bedrijf stond, werd het jongetje gevonden maar hulp kon niet meer baten. Hij was wellicht gestikt.

Mogelijk was het jongetje in slaap gevallen en was hij daarom aan de aandacht van zijn vader ontsnapt. Ook collega’s die later arriveerden hebben het jongetje niet opgemerkt in de kinderstoel.

Tien jaar geleden gebeurde iets gelijkaardigs in ons land. Een meisje stierf toen in de wagen van haar vader.

Die werkte als militair in Evere. Aan het begin van de werkdag zette hij de auto op de parkeerplaats van de legerbasis in de buurt van het NAVO-hoofdkwartier. Zijn dochter zat achterin de auto in een kinderstoeltje. Hij zou haar naar de crèche brengen, maar was het ook vergeten. Toen hij ’s avonds aan de auto kwam, was ze overleden.