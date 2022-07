Amber Heard gaat in beroep tegen vonnis in smaadproces tegen Johnny Depp

De Amerikaanse actrice Amber Heard (36) is van plan in beroep te gaan tegen de uitspraak van de jury in het smaadproces tussen haar en haar ex-man Johnny Depp. Haar juridische team heeft de rechtbank in Fairfax County in de Amerikaanse staat Virginia donderdag op de hoogte gebracht, schrijft het filmvakblad Deadline.com op basis van gerechtelijke documenten.