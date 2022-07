Belgen spelen kwartfinale tegen Zweden in een volledig uitverkocht stadion

De Red Flames (FIFA 19) zullen hun kwartfinale tegen Zweden (FIFA 2) vanavond om 21 uur Belgische tijd afwerken in een uitverkocht Leigh Sports Village.

Zo’n 8.000 fans zullen aanwezig zijn in het stadion waar de vrouwenploeg van Manchester United doorgaans z’n wedstrijden afwerkt. Als de Flames stunten en de Zweden verslaan, wacht Engeland op dinsdag 26 juli in de halve finales. Het thuisland versloeg woensdag Spanje in de kwartfinales na verlengingen met 2-1.(vva)