Dominik Thalhammer wil met Cercle de volgende stap zetten: “Onze spelstijl mag niet voorspelbaar worden”

Terwijl velen zich de afgelopen weken ergerden aan het nieuwe logo of druk maakten over een bobo meer of minder op de ploegfoto, bleef het management van Cercle gelukkig wel bij de les. Sportief directeur Carlos Avina leverde puik werk op de mercato en Dominik Thalhammer is dan ook een tevreden trainer. “Onze spelstijl mag niet voorspelbaar worden en dus moeten we andere accenten leggen, met deze groep kan dat.”