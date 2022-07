Toby Alderweireld debuteert: “Het is een hele eer om kapitein van Antwerp te zijn”

Gelukkig kenden we Toby Alderweireld zijn sterke kwaliteiten al, want uit zijn debuutmatch voor de Great Old viel weinig af te leiden. De onmondige aanvallers van FC Drita konden hem nauwelijks tot niet op de proef stellen. Wel positief: hij kon meteen de volle 96 minuten spelen én droeg zelfs de kapiteinsband.

“Ik was toch wel een beetje zenuwachtig. Tenslotte was het mijn eerste wedstrijd in zes weken, maar ik hou er een goed gevoel aan over”, verklaarde Alderweireld achteraf. Een verdediger kan een clean sheet vanzelfsprekend wel smaken, maar 0-0 was toch niet de bedoeling voor Antwerp.”

“Tegen zo’n ploeg die zich ingraaft, heb je los van je eigen spel ook een dosis geluk nodig. Dat ontbrak vandaag. Als een van die vroege kansen de 1-0 wordt, krijg je een héél andere wedstrijd. Vergeet ook niet dat het nog erg vroeg in het seizoen is. Het is logisch dat we op bepaalde vlakken nog moeten verbeteren, dat komt nog wel. Nu verwacht ik ook dat Drita voor eigen publiek meer zal aanvallen en dan zullen er voor ons automatisch ook meer openingen komen. Volgende week krijgen we de kans om dit goed te maken en we zullen er alles aan doen om die te grijpen.”

Vermoedelijk zal Alderweireld dan net als vanavond de kapiteinsband om zijn arm binden. “De coach vroeg me of ik die verantwoordelijkheid wil dragen. Die kans heb ik met beide handen gegrepen. Ik kom hier niet alsof ik het warm water heb uitgevonden, maar kan wel mijn ervaring proberen overbrengen op de hele ploeg. Het is een hele eer om kapitein van Antwerp te zijn”, vond Toby Alderweireld.

De volledige opstelling: