Duitsland is tweede halve finalist op EK vrouwenvoetbal na 2-0-zege tegen Oostenrijk

Duitsland heeft zich donderdagavond in het Brentford Community Stadium in Londen met een 2-0-zege tegen Oostenrijk voor de halve finales van het EK vrouwenvoetbal geplaatst. Bij de rust stonden de Duitsers 1-0 voor.

Lina Laria Magull opende na 25 minuten spelen de score voor Duitsland. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd zette Alexandra Popp de 2-0 eindstand op het bord.

In de halve finales treft Duitsland volgende week woensdag Frankrijk of Nederland, die elkaar zaterdag partij geven. In de andere halve finale neemt gastland Engeland, dat woensdag Spanje na verlengingen versloeg met 2-1, het op tegen de winnaar van het duel tussen Zweden en de Red Flames.