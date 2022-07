ONZE PROGNOSE. Club Brugge (2de): “Omdat het verschil de laatste twee jaren erg nipt was en er twee goudhaantjes op vertrekken staan”

LEES OOK. Dit wordt de eindstand van de Jupiler Pro League volgens onze voetbalredactie

Grootste aanwinst

Omdat spelers uit het buitenland vaak toch een inloopperiode nodig hebben, gaan we nog niet voor Meijer of Jutgla, maar wel voor Casper Nielsen (28). De Deense middenvelder was vorig seizoen al de sterkhouder op het middenveld bij revelatie en vicekampioen Union. Meer zelfs, ei zo na zette hij zijn ploeg op weg naar de titel met een (afgekeurd) doelpunt in Jan Breydel. Met zijn loop- en recuperatievermogen lijkt hij ook iemand die in eender welke ploeg vlotjes kan worden ingepast. Hein Vanhaezebrouck zag hem niet voor niks heel graag naar Gent komen.

Grootste verlies

We zouden hier De Ketelaere of Lang kunnen zetten, omdat zij in principe vertrekken, maar zolang ze onder contract liggen… Zullen we dan maar voor Sargis Adamyan (29) kiezen? Van de spelers die vorig seizoen bij Club aan de slag waren (dus niet de verhuurde Openda) en nu elders, was de Armeense spits degene die het grootste aandeel had in de titel. Met zijn werkkracht en snelheid was hij een welgekomen winterversterking. Op basis van de voorbereiding lijkt het wel dat Club met Jutgla een vergelijkbaar type heeft gevonden.

Waarom de 2de plaats?

Omdat het niet élk seizoen prijs kan zijn, natuurlijk. En omdat het puntenverschil de laatste twee jaren ook nipt was, eerst met Genk en dan met Union. Misschien ook omdat er met De Ketelaere en Lang twee goudhaantjes op vertrekken staan. Wie weet omdat Carl Hoefkens nog zal moeten groeien in zijn rol als hoofdcoach. Of omdat de focus nu nóg meer op Europa zal liggen – tenminste, als Club met een gunstige loting eens ver kan doorstoten. Enfin, er zijn altijd wel redenen te bedenken om voor aanvang van het seizoen een (lichte) voorkeur aan AA Gent te geven, dat ook al sterk presteerde in 2022. Maar laat ons wel wezen: er is nog meer dan voldoende kwaliteit aanwezig om ook een vierde jaar op rij kampioen te worden. Als je de marktwaardes van de spelers zou optellen, komt er zelfs geen andere eersteklasser in de buurt van blauw-zwart. Maar we gaan het zien. Het zal er ook op aankomen om na al die successen even hongerig te blijven. Aan Hoefkens zal het op dat vlak niet liggen. Die gaat voorop in de strijd.