Vermiste Bénédicte en dochtertje Léa namen in Oostende toch de trein naar Luik

Bénédicte Demoulin (35) en haar dochter Léa Leenders-Demoulin (8) zijn sinds dinsdag vermist. In Oostende, waar ze op vakantie waren, zo meldde de politie aanvankelijk. Hun familie had alarm geslagen omdat moeder en dochter nooit terug in Luik aankwamen, en ging zelf zoeken in Oostende. Nu blijkt dat Bénédicte en Léa toch de trein naar Luik namen en daar voor het laatst werden gezien in het station.

Bénédicte en haar dochtertje namen op vrijdag 15 juli de trein vanuit het station Guillemins in Luik naar Oostende. Ze logeerden er in een hotel, waar ze dinsdagavond rond 19.30 uur vertrokken. Ze zouden die avond laat thuis komen, zei haar familie – met wie Bénédicte telefonisch contact hield – in de Waalse media. De laatste keer belde de vrouw via een vast nummer. Haar gsm werkte niet meer.

“We hebben uren aan het station staan wachten”, zei de familie. Maar Bénédicte en Léa zaten niet op de trein die van de kust kwam, klonk het. En ook niet op de volgende treinen.

De ongeruste familie alarmeerde de politie en hield met alles rekening: parentale ontvoering, gijzeling, een ongeval… Haar zus deed donderdag een emotionele oproep: “Kom naar huis Bénédicte, iedereen is bezorgd. We missen jullie.” De familie trok donderdag nog zelf naar de kust om te gaan zoeken.

Toch in Luik

Donderdagavond blijkt echter dat Bénédicte en Léa wel degelijk in Luik aankwamen. De politie verspreidde een nieuw opsporingsbericht op vraag van het parket van Luik en in samenwerking met Child Focus: “Op dinsdag 19 juli 2022 omstreeks 20.45 uur hebben de 35-jarige Bénédicte Demoulin en haar 8-jarige dochter Léa Leenders-Demoulin in Oostende de trein genomen richting Guillemins - Luik. Om 23.20 uur werden zij het laatst gezien in het station Guillemins - Luik. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hen.”

“Bénédicte is 1m77 groot en heeft blond carré haar. Zij heeft tatoeages op de beide onderarmen. Zij droeg een witte short met blauwe prints en een wit mouwloos T-shirt. Zij is in het bezit van een grijze tas met wieltjes en een kleurrijke tas. Léa is tussen 1m40 en 1m50 groot en heeft lang blond haar. Zij droeg een kleurrijk T-shirt en een kakikleurige short. Ze had een felblauwe rugzak bij zich.”

Hebt u Bénédicte Demoulin of Léa Leenders-Demoulin gezien of weet u waar zij verblijven, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800-30.300 of via Child Focus op het nummer 116.000. U kunt ook getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.

