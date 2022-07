Celstraf voor politieagent die niet ingreep bij doodslag op George Floyd

Een Amerikaanse politieagent is donderdag veroordeeld tot twee en een half jaar celstraf omdat hij niet ingreep tijdens de doodslag op George Floyd, die de wereld schokte in 2020.

Thomas Lane (39) werd in februari schuldig bevonden aan “schending van de burgerrechten” van de Afro-Amerikaan, samen met twee andere voormalige politieagenten van Minneapolis, na een proces in een federale rechtbank.

De drie mannen zijn schuldig bevonden omdat ze niet de nodige hulp boden aan de zwarte man, toen hun collega Derek Chauvin bijna tien minuten lang op zijn nek geknield zat.

Thomas Lane (midden) is veroordeeld tot twee en een half jaar cel. Ook zijn twee collega’s zijn al schuldig bevonden aan schending van de burgerrechten omdat ze George Floyd niet de nodige hulp boden. — © AP

Chauvin werd eerder al veroordeeld tot 21 jaar gevangenis. Thomas Lane is de eerste van de drie anderen die een celstraf heeft gekregen.

Familie Floyd gefrustreerd

De aanklagers hadden meer dan vijf jaar cel geëist, maar zijn advocaat pleitte voor een lichtere straf, met het argument dat hij had voorgesteld George Floyd op zijn zij te leggen en had geprobeerd hem te reanimeren tot de hulpdiensten aankwamen.

Na de hoorzitting uitten de familieleden van George Floyd, die vinden dat Lane op geen enkele manier tussenkwam terwijl Floyd gedood werd, hun frustratie over het vonnis. “Dit is verschrikkelijk”, zei zijn broer Philonise voor de camera. “Het hele strafrechtsysteem moet worden hervormd.” Philonise Floyd vond het naar eigen zeggen “beledigend” dat Lane niet de maximumstraf kreeg, terwijl hij als agent had gezworen mensen te beschermen. De broer van het slachtoffer geloofde dat hijzelf wel de maximumstraf zou gekregen hebben als hij medeplichtig was aan een moord.