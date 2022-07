Shams, Aleeha, Tristan, Elke en oma Marina: “We zijn dankbaar dat we Raheem in ons leven gehad hebben.” — © Karel Hemerijckx

Hasselt

“Raheem was een heel levendig en ondernemend manneke”, zegt zijn mama Elke Rienckens (40). “Je moest ogen op je rug hebben.” Heel even ontsnapte de peuter aan haar aandacht, met noodlottige gevolgen. Raheem verdronk dinsdag in een vijvertje in Kiewit.