Beelden tonen hoe prinses Claire haar geduld verliest met Laurent tijdens defilé

“Blijf rechtstaan!” Claire verloor even haar geduld toen haar wederhelft veel te vroeg wilde gaan zitten tijdens het militair en burgerlijk defilé op de nationale feestdag. Ze gaf hem een koele blik en keek vervolgens stuurs voor zich uit, als was ze een moeder die haar stoute zoon had berispt.

Het was een van de vele keren dat Laurent zich ongedisciplineerd toonde tijdens de anderhalf uur durende parade. Altijd had Claire het opgemerkt, maar altijd had ze ook wijselijk gezwegen. Toen hij alwéér zijn telefoon uit zijn binnenzak haalde? Dat was ze al gewend van vorige defilés. Dat hij enkele keren geeuwde en op een gegeven moment de indruk gaf ingedommeld te zijn? Dat nam ze maar voor lief. Maar dat hij bij de doortocht van de hulpdiensten niet bleef rechtstaan? Foei!

De kortstondige terechtwijzing kon de sfeer niet drukken bij Claire. Ze straalde, met een kamerbrede glimlach. En ze maakte voortdurend lol met haar andere buur in de eretribune: prinses Delphine. Voor Claire was het haar eerste nationale feestdag in drie jaar. In 2020 zat ze in quarantaine na een coronabesmetting. Vorig jaar bleef ze om onduidelijke redenen afwezig, wat geruchten over huwelijksproblemen met Laurent deed oplaaien.

Vooraf was de verwachting dat Delphine de aandacht zou trekken op haar tweede nationale feestdag sinds ze erkend is als dochter van koning Albert. En dat prinses Elisabeth haar deel van de aandacht zou opeisen. Ook de troonopvolgster, in een rode jurk van Victoria Beckham. Maar ze ondergaat de publieke belangstelling intussen met zo’n gemak dat het vanzelfsprekend lijkt.