Buurtbewoners aangedaan na moord op drugscrimineel, midden op straat: “Hier kan je toch niet aan wennen?”

Deurne

Het is precies een week geleden dat een Nederlandse drugscrimineel tijdens een ruzie werd doodgeschoten voor het huis van een lid van de beruchte Turtle-familie op de hoek van de Van Cortbeemdenlei en de Albert Bevernagelei. Op straat dus, op een vrijdagavond. Vandaag likt de Deurnese Kronenburgwijk haar wonden. Sommige bewoners reageren gelaten. Bij anderen zit de schrik er flink in. Zij willen weg. Naar een plek waar het veiliger wonen is.