Japan organiseert eind september nationaal eerbetoon voor vermoorde ex-premier Shinzo Abe

Het evenement zal georganiseerd worden in de arena Nippon Budokan. Daar vond in 1967 ook de begrafenis van ex-premier Shigeru Yoshida plaats. Hij was premier van Japan na de Tweede Wereldoorlog en speelde een sleutelrol in de heropbouw van het land.

Regeringswoordvoerder Hirokazu Matsuno benadrukte vrijdag opnieuw dat Shinzo Abe het nationale eerbetoon verdiende vanwege zijn staat van dienst. Er zullen ook buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders aanwezig zijn.

De 67-jarige Abe werd op 8 juli op straat neergeschoten in het Japanse Nara. De dader doodde hem mogelijk vanwege een link met de Moonsekte. De dader koesterde wrok tegen die organisatie. De moeder van de dader zou veel geld overgemaakt hebben aan de religieuze beweging, waardoor haar gezin financiële problemen kreeg.

Er vond al een private begrafenisplechtigheid plaats in een boeddhistische tempel in Tokio. Duizenden mensen betuigden hun respect in de buurt van politieke instellingen in de hoofdstad.