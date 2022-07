Federale regering en Engie sluiten princiepsakkoord over verlenging kerncentrales: “Gezinnen en bedrijven kunnen nu op beide oren slapen”

Er is een princiepsakkoord bereikt tussen de regering en Engie over een verlenging van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar. Bedoeling is beide reactoren in november 2026 op te starten. Dat hebben premier Alexander De Croo en minister van Energie Tinne Van der Straeten vrijdag bekendgemaakt. De overeenkomst is een “cruciale stap” om onze energiebevoorradingszekerheid te garanderen”, aldus de premier.

De regering onderhandelt al sinds maart 2022 met Engie over de verlenging met tien jaar van de uitbating van kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 – de twee jongste reactoren van ons land, die normaliter in de zomer van 2025 definitief gesloten zouden worden. “Die gesprekken verlopen constructief”, klinkt het nu. “In een gezamenlijk princiepsakkoord hebben de Belgische staat en Engie afspraken vastgelegd over de verdere aanpak, timing en kader van de onderhandelingen.”

In een persbericht bevestigt uitbater Engie dat het een “niet-bindende intentieverklaring” heeft ondertekend met de Belgische staat “om de haalbaarheid en de voorwaarden van een verlenging van de twee meest recente kerncentrales, Doel 4 en Tihange 3, te evalueren”.

“Gezinnen en bedrijven kunnen op beide oren slapen”

Het princiepsakkoord bestaat uit drie delen: “de verlenging van de uitbating van Doel 4 en Tihange 3”, “een stabiele en duurzame structuur waarbij de Belgische staat en Engie zowel risico’s als winsten delen via een nieuw op te richten vennootschap”, en een deal waarbij “de kosten van de ontmanteling van de kerncentrales, het beheer van de splijtstoffen en van het radioactief afval voor rekening van de exploitant (Engie, red.) zijn.”

Het akkoord geeft ons “meer vaste grond onder de voet om grip te krijgen op de energiesector in zeer cruciale tijden”, aldus premier De Croo op een persconferentie vrijdagochtend. Die sprak over een “goede deal” voor ons land en een evenwichtig akkoord, dat moet toelaten dat “gezinnen en bedrijven op beide oren kunnen slapen”.

Deal

De Belgische staat wordt geen exploitant van de twee centrales. “Dat zal Engie doen. Een centrale uitbaten is niet de kerntaak van de staat”, aldus De Croo. Wel zullen risico’s en winsten worden gedeeld via een nieuw op te richten vennootschap, waar beide partijen elk voor de helft in zullen participeren. Op die manier zal ons land “over strategische beslissingen kunnen meespreken”, verzekerde De Croo.

De kosten voor de ontmanteling van de kerncentrales, het beheer van de splijtstoffen en van het radioactief afval zijn voor rekening van Engie. Die kosten zullen na studie finaal worden vastgelegd, “waarbij dan gesprekken zullen starten rond een te definiëren cap en risicopremie”, klinkt het bij de regering. Ons land hanteert daarbij een model zoals in Duitsland wordt gehanteerd, luidt het. “Engie neemt de kosten voor rekening, maar de staat zegt hoe dat moet gebeuren en om welk bedrag het gaat”.

Beide partijen zullen nu onderhandelen over een akkoord “dat de belangrijkste voorwaarden van deze verlenging vastlegt en over een gemeenschappelijke ontwikkelingsovereenkomst met betrekking tot de verdeling van de kosten van deze verlenging”, klinkt het bij Engie. Bedoeling is om uiteindelijk tegen 31 december 2022 een bindende overeenkomst te hebben.

“Sterk gewijzigde geopolitieke situatie in Europa”

Volgens de regering is de beslissing nodig, gezien “de context van een sterk gewijzigde geopolitieke situatie in Europa, met name de oorlog in Oekraïne, de impact van de oorlog op de gasbevoorrading in de buurlanden, de ongeplande onbeschikbaarheid van verschillende Franse kerncentrales, en de impact van dit alles op de Belgische elektriciteitsvoorziening”.

De bewuste reactoren zouden in november 2026 weer van start gaan, “onder voorbehoud van goedkeuring door de veiligheidsautoriteiten”. Er gaan ook werkgroepen met experts aan de slag, “met het oog op een definitief akkoord tegen het einde van dit jaar”.

N-VA: “Kostbare tijd verloren, nu tijd om door te zetten”

Oppositiepartij N-VA is al bij al tevreden met de beslissing. “Een normale regering communiceert wanneer ze een écht akkoord heeft”, zegt Kamerlid Bert Wollants. “Maar na 21 maanden is het beter dan niets.”

Wollants vindt het wel verontrustend dat er pas in december een definitief akkoord moet zijn. “Dat is een jaar na de eerste deadline van premier Alexander De Croo. Het is nú het moment om door te zetten. Met elke maand dat we de beslissing uitstellen, wordt de kans kleiner dat we de kerncentrales operationeel kunnen krijgen in 2026.” Voor de N-VA moet er ook gesproken kunnen worden over de verlenging van méér dan twee kerncentrales.

Werkgevers tevreden, maar vragen snelle uitvoering

Werkgeversorganisaties Voka en VBO zijn tevreden met het akkoord, maar beide organisaties onderstrepen wel dat het belangrijk is om het akkoord snel te finaliseren en uit te voeren. “Het is van essentieel belang dat er onmiddellijk gestart wordt met de verdere voorbereidingen om de twee kerncentrales langer op te houden. Enkel zo wordt de levensduurverlenging ook praktisch haalbaar, kan de toeleverketen tijdig in orde worden gebracht, en kan de uraniumbrandstof worden geregeld, zodat de reactoren tegen de start van de winter van 2026-2027 operationeel zijn”, aldus Frank Beckx, directeur van het Kennis- en Lobbycentrum bij het Vlaams netwerk van ondernemingen.

Met de energieschaarste die dit najaar dreigt en de energieprijzen die de pan uit rijzen, dringt Voka er bovendien op aan stappen te ondernemen om Doel 3 en Tihange 2 open te houden in de komende winter. “We moeten alles op alles zetten om te vermijden dat we in ons land noodplannen moeten activeren, want die maken de economische schade alleen maar groter”, klinkt het nog.

“We zijn tevreden met het princiepsakkoord. Het is nieuwe stap in het verlengen van de kernreactoren en geeft dus ons land en zijn economie meer vertrouwen naar de toekomstige bevoorradingszekerheid toe”, aldus Pieter Timmermans, CEO van het Verbond van Belgische Ondernemingen. “Het princiepsakkoord vormt de noodzakelijke basis voor de concrete afspraken die in de komende maanden wel met bekwame spoed zullen moeten uitgewerkt worden. Het VBO rekent er op dat dit, net zoals de voorbije weken, op een constructieve wijze kan gebeuren.”