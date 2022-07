Britse inlichtingendirecteur: “Rusland staat op het punt om zonder stoom te vallen”

Rusland zal problemen ondervinden om de militaire campagne in Oekraïne aan te houden. Dat zegt Richard Moore, de directeur van de Britse buitenlandse inlichtingendienst MI6 bij de BBC. Volgens Moore zal Oekraïne zelfs in staat kunnen zijn om terug te slaan.

“Rusland heeft epische nederlagen geleden als het gaat om het bereiken van de initiële doelen die het land gesteld had, zoals het uitschakelen van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, de inname van Kiev, en het uit elkaar spelen van het Westen”, aldus Moore.

“Het land staat op het punt om zonder stoom te vallen”, zei de inlichtingendirecteur ook over de staat van het huidige Russische offensief. “Onze inschatting is dat de Russen het in de komende weken in toenemende mate moeilijk zullen krijgen om genoeg mankracht en materiaal te vinden. Ze zullen op een of andere manier toch moeten pauzeren, en dat zal de Oekraïners de kans geven om terug te slaan.”

Andere experts schatten die analyse in als optimistisch, en benadrukken dat de mate waarin Oekraïne een tegenoffensief kan lanceren afhankelijk zal zijn van de levering van meer westers wapentuig, wat volgens de Oekraïners zelf te traag gebeurt. Maar Moore blijft erbij dat een kleine zege op het terrein al genoeg kan zijn om “de rest van Europa eraan te herinneren dat deze oorlog gewonnen kan worden”.