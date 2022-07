Kaveh Rezaei keert terug naar Iran

De dertigjarige Iraanse international kwam eerder al in het seizoen 2016-2017 voor Esteghlal FC uit. Het was daar dat Charleroi hem transfervrij wegplukte, waarna hij aan zijn avontuur in België kon beginnen. Het was bij de Karolo’s dat hij zijn grootste successen kende. Een miljoenentransfer naar Club Brugge volgde, maar in het Jan Breydelstadion kon hij zich nooit doorzetten.

Vorige zomer tekende hij voor één seizoen, met een optie voor een extra seizoen, bij Oud-Heverlee Leuven, maar de club lichtte onlangs de optie niet. De Iraniër verdedigde slechts twaalf keer de kleuren van OH Leuven. Een scheenbeenbreuk maakte vroegtijdig een einde aan het seizoen van de spits. Rezaei gaf één assist, scoren lukte niet.