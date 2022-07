Republikeinse gouverneurskandidaat New York aangevallen met mes

De 43-jarige man viel Zeldin aan tijdens een campagnebijeenkomst in het dorp Fairport. “Dankbaar dat ik in staat was om zijn pols tijdig vast te grijpen toen hij naar mijn nek greep. Dankbaar dat vele mensen ter plaatse snel ingrepen en hem tackelden. Dankbaar voor de lokale politie die hem arresteerde”, aldus Zeldin op Twitter.

Volgens Amerikaanse media raakte Zeldin niet gewond in het incident. De Democrate Kathy Hochul, huidig gouverneur in de Amerikaanse staat, zei opgelucht te zijn dat haar uitdager ongedeerd is gebleven. “Ik veroordeel dit gewelddadig gedrag in de strengst mogelijke verwoordingen.”

“Politieke rekeningen moeten worden vereffend bij de stembus, niet op het podium bij campagne-evenementen door kandidaten waarmee je het niet eens bent, te proberen gewelddadig aan te vallen”, aldus nog Zeldin. “Dit is niet oké.”

