MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez: “En nu kijken of we meer dan twee kernreactoren kunnen verlengen”

Nu de federale regering en energiebedrijf Engie een “princiepsakkoord” hebben over de levensduurverlenging van de twee jongste kerncentrales is het volgens MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez meteen de tijd om al een stap verder te gaan. “Nu moeten we kijken of we meer dan twee kernreactoren kunnen verlengen”, zo tweet de MR-voorzitter.