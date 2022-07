Een tocht vol verwondering en liefde met Frances Lefebure en Boris Van Severen: “Ik wilde haar ten huwelijk vragen, maar vond het juiste moment niet”

Zo wijs! De max! Wow! Mega! De nieuwe gasten in de alpenhut zijn jong – al hebben ze pas op het einde door dat ik hun vader zou kunnen zijn – én dolenthousiast. ­Acteurskoppel Boris Van Severen (33) en Frances Lefebure (33) zijn twee positieve mensen, en dat zie je zelfs in de manier waarop ze een berg beklimmen. Boris: “Maar allez, maat, bezie dat uitzicht! Dat is hier de schoonste plek op de wereld.” ­Frances: “Dat zei hij gisteren aan het ­Comomeer ook al.”