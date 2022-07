Budget voor zesduizend dossiers, maar amper 213 aanvragen: “Fonds om uithuiszettingen te vermijden draait vierkant”

Per jaar zouden vierduizend Vlamingen op straat belanden omdat ze hun huur niet meer kunnen betalen. In Vlaanderen bestaat er een fonds dat moet vermijden dat huurders op straat terechtkomen. Dat Fonds ter Bestrijding van de Uithuiszettingen (FBU) krijgt jaarlijks een budget om zesduizend begeleidingsovereenkomsten te sluiten tussen het OCMW, de huurder en de verhuurder.

Als een huurder huurachterstal oploopt, kan het OCMW met de hulp van het fonds de helft van de achterstal voorschieten en een afbetalingsplan voorzien voor de andere helft. Het OCMW, de huurder en de verhuurder sluiten daartoe samen een begeleidingsovereenkomst af, met daarin een afbetalingsplan.

Amper 213 aanvragen

Hoewel het fonds dus budget heeft om jaarlijks zesduizend begeleidingsovereenkomsten aan te gaan, heeft het vorig jaar maar 213 aanvragen behandeld. Het fonds, dat twee jaar geleden het levenslicht zag, haalt dus maar een fractie van wat er oorspronkelijk qua aantal aanvragen werd voorzien.

“De intentie bij de oprichting was goed, maar het fonds draait vierkant”, zegt Maxim Veys (Vooruit). “De inschatting is dat er jaarlijks vierduizend effectieve uithuiszettingen plaatsvinden en twaalfduizend procedures worden opgestart. Dit fonds is nu twee jaar in werking, maar komt niet verder dan enkele honderden begeleidingsovereenkomsten per jaar.”

Ook een evaluatiestudie van het fonds door het Steunpunt Wonen toonde aan dat slechts een beperkt aantal OCMW’s er effectief gebruik van maken. De studie geeft ook aan dat het fonds nu pas tussenkomt wanneer de huurachterstal minstens twee maanden bedraagt.

Diependaele wijst naar pluspunten

In een reactie wijst minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) naar de pluspunten die in de studie worden aangehaald. “Uit de evaluatie blijkt dat de autonome opvolging via maatwerk van de OCMW’s werkt”, zegt Diependaele. “Er wordt een integrale begeleiding voorzien en er kan worden gezocht naar oplossingen op termijn.”