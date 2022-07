La Gazzetta: “Ten laatste zondag beslissing over De Ketelaere”

Vandaag onderhandelen AC Milan en Club Brugge opnieuw over Charles De Ketelaere. Een beslissing over de transfer van de begeerde Brugse aanvaller zou ten laatste zondag vallen. Dat beweert de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport.

“In de komende drie dagen, uiterlijk zondag maar misschien eerder, misschien zelfs vandaag, komt er een definitief antwoord. Binnenkort weten we of de Brugse Karel, een Vlaamse schilder, zijn kunst naar Milaan zal brengen.” Dat schrijft La Gazzetta dello Sport vrijdag op zijn roze pagina’s. Volgens de krant onderhandelen AC Milan en Club Brugge - na het bezoek van technisch directeur Maldini aan Brugge afgelopen woensdag - vandaag verder.

Ondanks de positieve gesprekken legde Milan nog niet het gewenste bod (minstens 35 miljoen) op tafel. Maldini blijft echter rekenen op een goede afloop. Terug in Milaan zei hij tegen de plaatselijke pers “dat het goed was verlopen. Er is vertrouwen en we gaan proberen de deal te sluiten.”

Volgens La Gazzetta zijn de gesprekken van vrijdag cruciaal om te besluiten of er een akkoord in de bus zit. Lukt dat niet, dan heeft de Italiaanse landskampioen een Plan B klaar: Hakim Ziyech (Chelsea).

Ook gesproken over Mbamba

Volgens Calciomercato.com werd woensdag in Brugge tussen Maldini en Verhaeghe/Mannaert niet enkel gesproken over De Ketelaere, maar polste de voormalige Italiaanse stervoetballer ook naar het Brugse toptalent Noah Mbamba.