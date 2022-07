Amerikaans hooggerechtshof schort deportatiemaatregel Biden op

Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft donderdag het nieuwe deportatiebeleid van president Joe Biden bevroren. In december behandelt het hof de zaak ten gronde.

Biden en het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid werkten een nieuw deportatiebeleid uit, waarbij in de eerste plaats gefocust wordt op de uitzetting van migranten die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. De staten Louisiana en Texas vochten de maatregel echter aan omdat die in strijd zou zijn met de wet, omdat specifieke categorieën van migranten worden geviseerd, en kregen gelijk van een lagere rechtbank.

De regering van Biden ging in beroep tegen de beslissing bij het hooggerechtshof, maar daar ving ze bot. Het hof besliste met vijf stemmen tegen vier om de maatregel op te schorten tot het hoorzittingen kan houden in de zaak in december.