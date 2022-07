Zware straffen voor bende met drugslab dat afval dumpte in Anderlecht en Gaasbeek

De correctionele rechtbank van Brussel heeft zware straffen opgelegd aan zeven mannen die betrokken waren bij de productie van bijna vierhonderd kilogram crystal meth in een synthetisch drugslab. Twee ‘koks’ die vanuit Zuid-Amerika zouden zijn ingevlogen om de drugs aan te maken, werden vrijgesproken. De zaak kwam eind 2020 aan het licht toen tientallen vaten met gedumpt drugsafval werden aangetroffen in Anderlecht.

De 32 vaten met in totaal meer dan duizend liter chemische afval werden op 17 november 2020 achtergelaten in de Memlingstraat in Anderlecht. Het onderzoek leidde al snel naar een Brusselse verdachte, waarna het parket een hele bende in kaart kon brengen.

15.000 euro per maand

De organisatie werd geleid door een Nederlander, die een loods in het Waalse Herstal huurde, waar het drugslab werd ondergebracht. De eigenaar van het gebouw kreeg daarvoor 15.000 euro per maand. Op enkele maanden tijd produceerde de bende honderden kilo’s drugs, die werden aangemaakt door twee ‘koks’ die daarvoor uit Zuid-Amerika waren overgebracht. Het afval werd vervolgens niet alleen in Anderlecht, maar ook in Gaasbeek gedumpt.

De hele bende werd in mei vorig jaar opgerold toen de federale gerechtelijke politie bij een huiszoeking het drugslab in Herstal binnenviel. Daarbij werden verschillende verdachten opgepakt. Enkele weken later werden in Nederland een Ecuadoraan en een Colombiaan opgepakt in een ander drugslab. Volgens het parket ging het om dezelfde koks die in Herstal verantwoordelijk waren voor de productie van de synthetische drugs, maar omdat het aangetroffen DNA-materiaal geen sluitend bewijs leverde, werden ze vrijgesproken.

372 kilo crystal meth

De zeven andere beklaagden werden wel veroordeeld. De rechtbank in Brussel tilde zwaar aan de feiten en legde de Nederlandse leider een celstraf van 9 jaar op. “Uit de elementen in het strafdossier blijkt dat het hier gaat om een goed gestructureerde en georganiseerde vereniging die in meerdere landen actief is en waarvan de taken goed verdeeld worden”, oordeelde de rechter.

“Het staat vast dat de koks uit Zuid-Amerika afkomstig zijn, de operatie vanuit Nederland geleid wordt en de productie in België plaatsvindt. Het onderzoek heeft aangetoond dat eenieder van de beklaagden zijn specifieke rok en taak in de organisatie heeft. Dankzij de goed gestructureerde organisatie kon op korte tijd 372 kilogram crystal meth ter waarde van 2,6 miljoen euro en een onbekende hoeveelheid MDMA geproduceerd worden.”

Tot 6 jaar cel

De man die het drugsafval in Anderlecht had gedumpt, kreeg een werkstraf van 200 uur. De eigenaar van de loods kreeg een straf van 55 maanden met een gedeeltelijk uitstel opgelegd. De vier andere beklaagden werden veroordeeld tot celstraffen tussen 30 maanden en 6 jaar cel.

“Een dergelijke criminele organisatie ontwricht de samenleving, niet in het minst door burgers letterlijk te vergiftigen met hun koopwaar”, tekende de rechter op in het vonnis. “Daarnaast worden gevaarlijke chemische producten zonder enige schroom op straat en in de natuur gedumpt. Het behoeft weinig uitleg dat ook deze handelingen een ernstig gevaar vormen voor de volksgezondheid.”