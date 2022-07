Tientallen doden bij aanslagen in grensgebied tussen Somalië en Ethiopië

In het grensgebied tussen Somalië en Ethiopië hebben terroristen van Al-Shabaab tientallen mensen gedood. Dat melden militaire bronnen vrijdag.

De extremisten vielen eerst Somalische soldaten en Ethiopische politieagenten aan in de Somalische grensprovincie Bakol. Daarna staken ze de grens over naar Ethiopië en vielen ook daar grensposten aan.

De reeks aanvallen begon op woensdag en tot nu toe vielen er ruim 80 doden, onder wie soldaten, burgers, politieagenten en terroristen zelf. Al-Shabaab zelf verklaart dat het 87 soldaten en politieagenten heeft gedood.

De terreurmilitie voert regelmatig aanslagen uit in de Hoorn van Afrika, maar het is ongebruikelijk dat ze de grens oversteekt naar Ethiopië. Bedoeling van de organisatie is om de Somalische regering omver te werpen om een islamitische staat te vestigen.