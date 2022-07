Drie dingen die u moet weten over Zweden, de tegenstander van de Red Flames in de kwartfinale

Zweden (FIFA 2) is een van de favorieten voor EK-winst en de tegenstander van de Red Flames (FIFA 19) in de kwartfinale vanavond. Als de Belgen voor het eerst in hun geschiedenis de halve finale van het EK willen halen, zullen ze rekening moeten houden met de onderstaande drie dingen.

1. Vice-olympisch kampioen en nummer 2 van de wereld

Zweden is een absoluut topland in het vrouwenvoetbal. De nummer twee van de wereld is het hoogst gerangschikte land op het toernooi en kroonde zich vorig jaar nog tot vice-olympisch kampioen. Ook in 2016 konden de Zweden de finale niet winnen en moesten ze tevreden zijn met zilver op de Olympische Spelen. Op het WK 2019 kaapten de Zweden dan weer het brons weg. Maar een gouden medaille op een groot toernooi is alweer geleden van het EK 1984. De Zweden zijn het lange wachten beu en zijn gebrand op een nieuwe triomf. De laatste drie EK’s strandden ze echter telkens in de kwartfinale.

Maar dankzij de goede prestaties doorheen de jaren staat in Zweden het vrouwenvoetbal wel op gelijke hoogte met het mannenvoetbal. Zo’n 25 Zweedse journalisten zijn aanwezig op het EK en de wedstrijden worden in het thuisland telkens bekeken door zo’n 2 miljoen mensen.

Zweeds recordinternational Caroline Seger. — © ISOPIX

2. Onduidelijk over wie speelklaar is

Emma Kullberg, Hanna Glas, Jonna Andersson, Hanna Bennison en Jennifer Falk. De afgelopen week warden ze allemaal in verband gebracht met het coronavirus. Glas en Kullberg testten ook officieel positief, zo liet de Zweedse federatie weten. Maar hebben ze nu nog steeds corona of niet? En hoe zit het nu precies met de anderen? Niemand die het weet behalve de Zweedse bondscoach en zijn staf. Verder is het een goed bewaard geheim, om de Belgische bondscoach Ives Serneels niet wijzer te maken.

Ook over de fitheid van aanvoerder Caroline Seger bestaat onduidelijkheid. Zij miste de laatste groepswedstrijd van Zweden tegen Portugal door een hielblessure en trainde deze week individueel. Allicht start ze op de bank, maar ook daarover wilde de Zweedse bondscoach voor de wedstrijd geen duidelijkheid scheppen.

© AFP

3. Team vol sterren

De 37-jarige Seger is een absoluut icoon. De middenvelder maakte in 2005 al haar debuut voor de Zweedse nationale ploeg en zit intussen al ruim boven de 200 caps. Het is haar vijfde EK in haar carrière, maar ook als ze vanavond niet aan de aftrap staat, heeft Zweden een bijzonder sterk team.

Kosovare Asllani, die als schaduwspits fungeert, is bijvoorbeeld iemand waar de Red Flames van zullen moeten opletten. Zij zit aan zes assists op de laatste drie EK’s, twee keer zoveel als elke andere speelsters. Ook middenvelder Hanna Bennison (Everton), die meestal invalt, is gevaarlijk. Op haar 19de kan zij wel eens een van de ontdekkingen dit EK zijn.

Maar ook de andere speelsters zijn toppers die uitkomen voor Atlético Madrid, FC Barcelona Bayern München, Chelsea, PSG, Juventus en noem maar op.